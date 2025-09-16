Dovendo scrivere la nuova legge di Bilancio, il governo è comprensibilmente alla ricerca di nuove fonti di entrate per far quadrare i conti. Anche quest’anno si discute intensamente di un tributo straordinario sulle banche, dopo quello già introdotto l’anno scorso. Questa volta potrebbe essere un’imposta sul riacquisto di azioni proprie. Al di là delle difficoltà tecniche e applicative, ci sono due ragioni per cui il ministro Giancarlo Giorgetti farebbe bene ad accantonare l’idea. La prima è una motivazione generale: il riacquisto di azioni proprie è uno dei due strumenti principali di cui le imprese dispongono per remunerare il capitale investito (l’altro è l’erogazione di dividendi). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

I profitti bancari eccessivi vanno affrontati con l'antitrust, non con nuove imposte