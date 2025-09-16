I precari del Ministero della Giustizia in sciopero | 260 tagli in Veneto a rischio il servizio

Veneziatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I precari del Ministero della Giustizia assunti con fondi Pnrr oggi sono in sciopero, anche a Venezia, dove si è tenuto un presidio davanti al tribunale in Piazzale Roma. Sono circa 12 mila persone assunte per ottemperare ai doveri del Pnrr, e il cui contratto scade nel giugno 2026. Ma che, dice. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

