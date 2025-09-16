I precari del Ministero della Giustizia in sciopero | 260 tagli in Veneto a rischio il servizio
I precari del Ministero della Giustizia assunti con fondi Pnrr oggi sono in sciopero, anche a Venezia, dove si è tenuto un presidio davanti al tribunale in Piazzale Roma. Sono circa 12 mila persone assunte per ottemperare ai doveri del Pnrr, e il cui contratto scade nel giugno 2026. Ma che, dice. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: precari - ministero
La protesta dei precari: il ministero ci deve assumere
Ministero della Giustizia, un presidio di Fp Cgil per stabilizzare i precari
Presidio dei sindacati davanti al Tribunale: "Stabilizzare i 12mila precari assunti al ministero di Giustizia"
Genzano, professoressa di matematica batte il Ministero dell’Istruzione: una vittoria importante per tutti i precari d'Italia - X Vai su X
AGGIORNATO con le precisazioni di Mario Pittoni - Nuovo concorso docenti per soli abilitati accende la protesta dei precari esclusi. Analisi delle ragioni del Ministero e della dura reazione del personale. - facebook.com Vai su Facebook
Lo sciopero dei precari della giustizia: in 9 mila rischiano di perdere il posto; I precari del Ministero della Giustizia in sciopero: «260 tagli in Veneto, a rischio il servizio»; Precari della giustizia senza futuro: è sciopero.
Precari della giustizia in sciopero: “Svolgono un lavoro importante - “ Questi lavoratori svolgono un’attività importante: hanno garantito il funzionamento della giustizia – dicono il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso e il segretario Fp Cgil Palermo ... Si legge su livesicilia.it
Sciopero e manifestazione dei precari PNRR della Giustizia - Stamani di fronte al Tribunale di Arezzo: a rischio la metà degli attuali posti di lavoro, la nota dei lavoratori precari ... Secondo msn.com