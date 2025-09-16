I poliziotti fanno i complimenti alla supercar che non rispetta i limiti di velocità a Milano | il video delle polemiche
Una coppia di poliziotti ha fermato una supercar che sfrecciava in pieno centro urbano a Milano, superando i limiti di velocità, per complimentarsi. Data la problematica dell'aumento di incidenti stradali in città, le persone hanno reagito con rabbia e indignazione: "Questa è Milano". 🔗 Leggi su Fanpage.it
