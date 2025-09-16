I paperoni della sanità pubblica | redditi e patrimoni dei manager degli ospedali di Palermo

Dirigono ospedali e non solo, gestiscono milioni di euro e occupano i vertici della sanità palermitana. Ex medici, avvocati e volti graditi alla politica, sono i manager delle principali aziende sanitarie e ospedaliere della città, uomini e donne di potere che si muovono su una scala retributiva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it