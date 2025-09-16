I Mille Occhi corrispondenze nel tempo degli immaginari

Racconta Fred Wiseman, uno dei massimi esponenti del cinema documentario che l’idea per Titicut Follies gli venne durante un corso di legge che teneva alla facoltà di medicina legale: «Cercavo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

I mille occhi corrispondenze nel tempo degli immaginari

I mille occhi, festival internazionale del cinema e delle arti

The Death of Dracula e Orfeo, tra realtà e sogno il cinema in purezza a I Mille Occhi di Trieste

«I mille occhi», il cinema di Zilnik onda su onda

La strada lunga un anno (1958) di G. De Santis - Recensione; Il cammino della speranza (1950) di Pietro Germi - Recensione; La moglie più bella (1969) di Damiano Damiani - Recensione.

mille occhi corrispondenze tempoI Mille Occhi, il programma di domenica 14 settembre - Domenica 14 settembre I Mille Occhi omaggia Italo Calvino con la proiezione del Cavaliere inesistente di Pino Zac, film in tecnica mista appena restaurato. Segnala triesteprima.it

mille occhi corrispondenze tempoMille occhi Festival, omaggi a Buzzati e Calvino - Sei giorni di cinema tra il Premio Anno uno a Želimir Žilnik, la tradizionale sezione Carta bianca a cura di Sergio M. Secondo marilyn.corriere.it

