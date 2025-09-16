I lupi a passeggio lungo l' argine dell' Arno a Camaioni

16 set 2025

E' stata la fototrappola posizionata da Massimiliano Martinelli a filmare quattro lupi di passaggio lungo l'argine dell' Arno a Camaioni, nel comune di Montelupo Fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I lupi "a passeggio" lungo l'argine dell'Arno a Camaioni

