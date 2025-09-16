I Licutiani | volti e storie del borgo marinaro in mostra a San Giovanni Li Cuti
Nel cuore di Catania, dove la città si apre al mare in uno degli ultimi approdi autenticamente popolari, prende forma la mostra fotografica “I Licutiani” di Andrea Salvucci, fotografo e psicologo marchigiano che da sempre esplora il rapporto tra individuo, territorio e identità. Allestita. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: licutiani - volti
Inaugurazione della mostra fotografica di Andrea Salvucci: I LICUTIANI – “Umanità in equilibrio”. La mostra, ospitata direttamente nella borgata marinara, uno degli ultimi approdi autenticamente popolari sul mare nel cuore di Catania, luogo simbolico di incont - facebook.com Vai su Facebook
I Licutiani: volti e storie del borgo marinaro in mostra a San Giovanni Li Cuti.
CRV - Presentazione ‘ApiInRosa – Volti e storie dell’apicoltura al femminile in Italia’ - Pavanetto (FdI): “Coniugare assieme il lavoro degli apicoltori e la tutela dell’ambiente” (Arv) Venezia 12 giu. Secondo ansa.it
‘Le storie del borgo’ con luoghi e persone - Parole, immagini, emozioni degli anni ‘30’, un viaggio nel passato del paese che, grazie ai racconti di ... Da ilrestodelcarlino.it