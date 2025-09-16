Napoli, città dal patrimonio culinario inestimabile, vanta una tradizione casearia ricca e variegata. I latticini partenopei non solo arricchiscono le tavole locali, ma sono apprezzati in tutto il mondo per la loro qualità e sapore inconfondibile. In questo articolo, esploreremo alcuni dei latticini più pregiati di Napoli, il loro utilizzo in cucina, proporremo ricette tipiche e discuteremo eventuali controindicazioni per specifiche categorie di persone. Mozzarella di Bufala Campana DOP La Mozzarella di Bufala Campana è forse il latticino più celebre della regione. Prodotta con latte di bufala, presenta una consistenza morbida e un sapore leggermente acidulo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - I latticini di Napoli eccellenze casearie tra tradizione e gusto