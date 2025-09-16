I jeans all' altezza della caviglia sono di nuovo in cima alla lista dei desideri fashion In versione slim o flare come indossarli in modo chic

V oglia di sperimentare. Con l’arrivo della nuova stagione, cresce il desiderio di introdurre nel guardaroba silhouette inedite e item capaci di rivoluzionare senza sforzo i look della quotidianità. Nell’ Autunno 2025, questo compito potrebbe spettare ai jeans cropped donna. Jeans di settembre: 5 idee per indossare il denim con stile X Nel vasto e variegato universo del denim abbondano design ricercati e originali, pronti a sostituire declinazioni più classiche e tradizionali. Dopo la ricomparsa del modello mom e l’eterno ritorno dei cosiddetti skinny, i prossimi mesi si preparano alla riscoperta dei jeans cropped donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I jeans all'altezza della caviglia sono di nuovo in cima alla lista dei desideri fashion. In versione slim o flare, come indossarli in modo chic

