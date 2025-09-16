I grandi Festival | da Venezia a Roma e nel Lazio | la XXX edizione dal 18 al 30 settembre 2025

I GRANDI FESTIVAL Da Venezia a Roma e nel Lazio 18 – 30 settembre 2025 Ingresso: € 7,00 Abbonamento a 10 film: € 40,00 Info su vivispettacolo.it Dal 18 al 30 settembre 2025 torna a Roma e in numerose sale del Lazio la XXX edizione de I GRANDI FESTIVAL: Da Venezia a Roma e nel Lazio, l’attesa rassegna cinematografica che ogni anno rende accessibile al grande pubblico una selezione prestigiosa di film provenienti direttamente dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Un’occasione unica per gli spettatori di immergersi nelle visioni, nelle storie e nei linguaggi del cinema contemporaneo, attraverso una programmazione attenta e coinvolgente che tocca tanto i titoli più premiati quanto le proposte delle sezioni parallele. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - I grandi Festival: da Venezia a Roma e nel Lazio: la XXX edizione dal 18 al 30 settembre 2025

