I Grandi Festival | Da Venezia a Roma e nel Lazio annunciato il programma

Dal 18 settembre al 30 settembre gli spettatori a Roma e nel Lazio potranno vedere in anteprima molti dei film premiati alla recente Mostra del cinema di Venezia. Ecco il programma di I Grandi Festival: da Venezia a Roma. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grandi festival venezia romaI GRANDI FESTIVAL. Da Venezia a Roma e nel Lazio. Più di 50 titoli che portano la Mostra nella Capitale e non solo - Dal 18 al 30 settembre torna l’iniziativa che permette di vedere in anteprima una selezione di film della scorsa Mostra del Cinema. Come scrive mymovies.it

