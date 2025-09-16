I GRANDI FESTIVAL 2025 | Da Venezia a Roma e nel Lazio – date sale prezzi e film premiati
Torna la rassegna I GRANDI FESTIVAL: Da Venezia a Roma e nel Lazio, giunta alla XXX edizione: dal 18 al 30 settembre 2025 una rete di sale capitoline e laziali propone al pubblico una selezione di titoli provenienti dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, inclusi film premiati e opere delle sezioni parallele. Prezzi e abbonamenti. L’ingresso singolo è € 7,00; disponibile abbonamento a 10 film € 40,00. Informazioni e acquisto su vivispettacolo.it. Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano. Indice. Cosa vedere: i film premiati e le sezioni in rassegna a I Grandi Festival 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
