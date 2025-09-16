I giudici salvano il lupo condannato a morte dalla Provincia di Bolzano | gli animalisti esultano
Il Consiglio di Stato ha sospeso l’abbattimento del secondo lupo in Val Venosta deciso dalla Provincia di Bolzano. Grazie al ricorso di Enpa, LAV e LNDC, l’animale è salvo, almeno fino all'udienza del prossimo 9 ottobre, quando si deciderà la sua sorte. Il decreto di abbattimento in origine era per due lupi, il primo è già stato ucciso ad agosto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
