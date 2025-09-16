I giudici del Riesame sull’urbanistica milanese | Non c’è prova di corruzione svilente la tesi del pm

Milano – Non è "sufficiente l'esistenza di un pagamento e lo svolgimento della funzione pubblica in presunto conflitto di interessi per poter ritenere sussistente un accordo corruttivo". Lo scrive il Tribunale del Riesame di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui sono stati annullati gli arresti domiciliari per l'architetto Alessandro Scandurra nell'ambito della maxi inchiesta sull'urbanistica milanese. Per i giudici del Riesame, pm e gip hanno contestato il reato di corruzione grazie a una "semplificazione argomentativa" definita "svilente". Soprattutto perché, si legge in un passaggio del provvedimento, "il gip omette di considerare che Scandurra è un professionista di alto livello, destinatario di riconoscimenti internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

