I genitori di Ayeda raccontano la loro storia e ringraziano la Sicilia | Siete una grande famiglia
"Desideriamo esprimere la più profonda gratitudine per la professionalità e l'umanità dimostrate nei nostri confronti. Ci siamo davvero sentiti come in una grande famiglia, a cui potevamo chiedere qualsiasi cosa per la nostra bambina. Non ci dimenticheremo mai di voi. Grazie di cuore".
Ayeda, due anni, profuga con i genitori in Iran, è affetta da una grave malattia che richiede un urgente trapianto di fegato
Il presidente ha incontrato i genitori della bimba di due anni, chiedendo ai sanitari notizie sulle sue condizioni di salute
