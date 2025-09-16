I furti sui profili social Le foto rubate alle amiche finivano sui siti porno Indagato un ventiduenne
e Nicola Palma Il fenomeno è sempre lo stesso, esploso nelle scorse settimane con la chiusura della piattaforma web phica.eu e di altri siti sessisti: foto rubate a chi le ha postate on line e ripubblicate altrove in contesti completamente fuori controllo. Nel caso che vi stiamo per raccontare, gli scatti finivano sullo stesso sito pornografico, in particolare in una sezione dedicata al pubblico italiano. A prelevarle virtualmente senza alcuna autorizzazione da ben 25 profili Instagram legati ad altrettante ragazze poco più che ventenni (una era minorenne all’epoca dei fatti), tutte residenti nell’hinterland milanese, è stato secondo le indagini un ventiduenne residente a Peschiera Borromeo, che nei giorni scorsi è stato perquisito dai carabinieri della Compagnia di San Donato su mandato del pm Antonio Cristillo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
