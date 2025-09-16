I fuochi bagnati | Peccato per il meteo ma impossibile rinviarli
Fuochi d’artificio a Santa Croce sotto la pioggia: belli comunque o si dovevano rinviare? Sui social impazza il dibattito. Abbiamo chiesto al Col. (Ris.) Vittorio Lino Biondi, esplosivista qualificato, un parere tecnico. Sui “social” c’è qualche polemica sulla pioggia battente e sull’opportunità di un rinvio. "Indiscutibilmente per questa occasione, abbiamo collaudato i nuovissimi “ Fuochi bagnati ”. C’è poco da fare, la pioggia poco prevedibile con precisione, ha impedito la dispersione dei fumi e conseguentemente il ristagno in quota, complice la mancanza di vento. È vero, io ero sulla salita di San Frediano sotto un vero e proprio nubifragio e alcuni fuochi si vedevano un po’ diradati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: fuochi - bagnati
Marco & Chiara “Stasera brillano i fuochi, ma niente è luminoso quanto il vostro sì. ? #oggisposi #felicità #ilvostroSi #m&c #trasognoerealtà #meraviglioso #love #buonavita - facebook.com Vai su Facebook
I fuochi “bagnati“: Peccato per il meteo ma impossibile rinviarli.
Finalmente ecco i fuochi d’artificio. Riunione operativa per il meteo - Finalmente si potranno ammirare i sospirati fuochi di Sant’Ermete penalizzati dal maltempo. Si legge su lanazione.it
Meteo, Sottocorona: prima "gli ultimi fuochi" del maltempo e poi cambia tutto - Nuvole "non organizzate" e quindi "che non hanno una forma di perturbazione" stanno interessando la penisola italiana. Lo riporta iltempo.it