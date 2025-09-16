I fuochi bagnati | Peccato per il meteo ma impossibile rinviarli

Fuochi d’artificio a Santa Croce sotto la pioggia: belli comunque o si dovevano rinviare? Sui social impazza il dibattito. Abbiamo chiesto al Col. (Ris.) Vittorio Lino Biondi, esplosivista qualificato, un parere tecnico. Sui “social” c’è qualche polemica sulla pioggia battente e sull’opportunità di un rinvio. "Indiscutibilmente per questa occasione, abbiamo collaudato i nuovissimi “ Fuochi bagnati ”. C’è poco da fare, la pioggia poco prevedibile con precisione, ha impedito la dispersione dei fumi e conseguentemente il ristagno in quota, complice la mancanza di vento. È vero, io ero sulla salita di San Frediano sotto un vero e proprio nubifragio e alcuni fuochi si vedevano un po’ diradati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

