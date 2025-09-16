I fratelli Thuram che scherzano dopo la sconfitta dell' Inter in campionato sono il calcio che vogliamo
I fratelli Thuram, Marcus e Khéphren, hanno segnato entrambi nella stessa partita come nella storia del nostro campionato era capitato soltanto altre due volte, con i fratelli Nyers nel 1949 e gli Insigne nel 2020. Ma Juventus-Inter dei fratelli Thuram è stata tutta un'altra storia. Marcus Thuram Inter. Marco CanonieroGetty Images Khephren Thuram Juventus. Alessandro SabattiniGetty Images Hanno fatto gol, prima Marcus per l'Inter, poi Khéphren per la Juve, e hanno esultato allo stesso modo, con una mano a indicare la tempia e l'altra appoggiata al gomito. «Indico la testa perché mi dà forza, l'altro gesto è per Black Panther, il mio supereroe preferito», spiegò Marcus tempo fa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: fratelli - thuram
Juventus Inter, il Derby d’Italia è anche il derby dei fratelli Thuram! La sfida in famiglia e un dato in comune
Ancora Khephren contro Marcus, stavolta ad armi pari: dentro la sfida tra i fratelli Thuram
Juve Inter, si ritrovano i fratelli Thuram: storia e aneddoti del derby d’Italia in famiglia
Ma cosa si sono detti davvero i fratelli Thuram? ? Magliette sulla bocca, mentre l'arbitro Colombo parlava con il Var per la convalida del gol di Adzic, i fratelli Thuram hanno scatenato una polemica @ChiaraLaGreca #Thuram #Juventus #Inter #Tuttosport - X Vai su X
Ma cosa si sono detti davvero i fratelli Thuram? ?Magliette sulla bocca, mentre l'arbitro Colombo parlava con il Var per la convalida del gol di Adzic, i fratelli Thuram hanno scatenato una polemica #Thuram #Juventus #Inter #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
I fratelli Thuram che scherzano dopo la sconfitta dell'Inter in campionato sono il calcio che vogliamo; Marcus Thuram fa infuriare i tifosi dell’Inter con la sua reazione al gol vittoria della Juventus; C'è un qualcosa di speciale tra i fratelli Thuram.
Thuram punito? Cosa ha detto al fratello e la decisione dopo Juve-Inter - Il sorriso al fratello di Marcus Thuram ha scatenato diverse polemiche dopo Juve- calciomercato.it scrive
Thuram non esulta contro la Juventus e sorride con Khephren dopo il 4-3: svelato il motivo - Magliette sulla bocca mentre l'arbitro Colombo parlava con il Var per la convalida del gol di Adzic: il dialogo tra i fratelli ha scatenato una polemica ... Scrive msn.com