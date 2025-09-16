I fratelli Thuram, Marcus e Khéphren, hanno segnato entrambi nella stessa partita come nella storia del nostro campionato era capitato soltanto altre due volte, con i fratelli Nyers nel 1949 e gli Insigne nel 2020. Ma Juventus-Inter dei fratelli Thuram è stata tutta un'altra storia. Marcus Thuram Inter. Marco CanonieroGetty Images Khephren Thuram Juventus. Alessandro SabattiniGetty Images Hanno fatto gol, prima Marcus per l'Inter, poi Khéphren per la Juve, e hanno esultato allo stesso modo, con una mano a indicare la tempia e l'altra appoggiata al gomito. «Indico la testa perché mi dà forza, l'altro gesto è per Black Panther, il mio supereroe preferito», spiegò Marcus tempo fa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I fratelli Thuram che scherzano dopo la sconfitta dell'Inter in campionato sono il calcio che vogliamo