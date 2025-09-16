I fratelli Bianchi e l’omicidio Monteiro | quanti anni hanno preso gli assassini di Willy Tutte le condanne

Marco Bianchi è stato condannato all’ergastolo, mentre per Gabriele la pena è di 28 anni. Confermate anche le condanne per Belleggia e Pincarelli. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - I fratelli Bianchi e l’omicidio Monteiro: quanti anni hanno preso gli assassini di Willy. Tutte le condanne

In questa notizia si parla di: fratelli - bianchi

Willy Monteiro Duarte, 5 anni fa l'omicidio per mano dei fratelli Bianchi: la lite, il pestaggio e l'iter processuale

Willy, Mattarella a Colleferro nel quinto anniversario della morte: «È un nostro ragazzo, non lo dimenticheremo» | Le condanne ai fratelli Bianchi

Omicidio Willy, i fratelli Bianchi in Cassazione per uno sconto di pena. Mattarella a Colleferro: «Non dimenticare, la violenza non diventi ordinaria»

Willy, Mattarella a Colleferro nel quinto anniversario della morte: «È un nostro ragazzo, non lo dimenticheremo» | Le condanne ai fratelli Bianchi - X Vai su X

Aveva solo 21 anni. La notte del 6 settembre 2020 gli è stata strappata la vita, in modo brutale, da chi ha scelto la violenza come linguaggio, da chi ha creduto che la forza cieca fosse potere. I fratelli Bianchi hanno agito senza pietà, schiavi del loro impulso fer - facebook.com Vai su Facebook

I fratelli Bianchi e l'omicidio di Willy Monteiro: le sentenze definitive e le tappe del processo - Per l'assassinio del 21enne di origini capoverdiane, oltre ai Bianchi, sono stati condannati Francesco Belleggia e Mario Pincarelli a 23 e 21 anni. Si legge su roma.corriere.it

Willy Monteiro Duarte ucciso 5 anni fa, Mattarella: «Era un italiano esemplare, ucciso da una violenza cieca e brutale» - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto a Colleferro per prendere parte alla cerimonia in ricordo di Willy Monteiro Duarte, ragazzo di 21 anni ucciso di botte ... Segnala msn.com