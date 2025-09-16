I droni economici hanno incrinato l’egemonia secolare del carro armato

Da quando esiste la guerra contemporanea, i carri armati sono stati l’emblema della potenza militare. Colossi d’acciaio progettati per sfondare linee nemiche, resistere al fuoco di artiglieria e dare alla fanteria una corazza mobile dietro cui avanzare. Nell’immaginario collettivo, dal fronte occidentale della Seconda guerra mondiale al deserto dell’Iraq, il carro armato era la macchina che decideva la battaglia se non addirittura la guerra. In Ucraina però questa certezza si è leggermente incrinata. L’arrivo massiccio di piccoli droni economici e manovrabili in prima persona ha trasformato per sempre il modo di combattere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

