I droni economici hanno incrinato l’egemonia secolare del carro armato
Da quando esiste la guerra contemporanea, i carri armati sono stati l’emblema della potenza militare. Colossi d’acciaio progettati per sfondare linee nemiche, resistere al fuoco di artiglieria e dare alla fanteria una corazza mobile dietro cui avanzare. Nell’immaginario collettivo, dal fronte occidentale della Seconda guerra mondiale al deserto dell’Iraq, il carro armato era la macchina che decideva la battaglia se non addirittura la guerra. In Ucraina però questa certezza si è leggermente incrinata. L’arrivo massiccio di piccoli droni economici e manovrabili in prima persona ha trasformato per sempre il modo di combattere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Droni russi in Polonia, quanto è costata l'operazione alla Nato: i missili degli F-35 per abbattere gli economici Gerbera russi
Economici, leggeri, mortali: così i droni sono diventati la chiave strategica della guerra
Economici, leggeri, mortali: così i droni sono diventati la chiave strategica della guerra
Droni russi in Polonia: più economici e assemblati in Cina. Da Mosca nessun commento
Come i droni hanno cambiato le guerre e con quali conseguenze - Negli ultimi cinque anni si è assistito ad un'evoluzione sostanziale dei sistemi d’arma capaci oggi di ridefinire i parametri della deterrenza convenzionale. Secondo giornaledibrescia.it
Così i droni d'attacco ora dominano la guerra: «Economici, leggeri. E mortali» - Quelli «esca» indeboliscono gli intercettori ucraini: bombardare costa meno che difendersi ... Come scrive msn.com