I dazi di Trump sconvolgono il mercato dello sci | in crisi Stöckli il marchio svizzero di Odermatt e della Nazionale

Negli anni '90 Donald Trump amava trascorrere le vacanze invernali ad Aspen, in Colorado. Immancabile sulla neve con la sua tuta rossa sgargiante, il futuro presidente degli Stati Uniti attirava l'attenzione, anche se la sua tecnica sciistica veniva giudicata dagli esperti piuttosto modesta. Oggi, però, il suo nome torna a incrociare il mondo dello sci in un contesto ben diverso: i dazi imposti dalla sua amministrazione rischiano di frenare l'espansione del marchio svizzero Stöckli sul mercato americano. Ne scrive Blick. Gli Stati Uniti un mercato strategico. L'azienda di Malters è legata indissolubilmente ai successi del campione Marco Odermatt, campione olimpico nello slalom gigante a Pechino 2022, tre volte campione del mondo in tre diverse specialità e vincitore di quattro Coppe del Mondo generali, quattro di slalom gigante, tre di supergigante e due di discesa libera.

