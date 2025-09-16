I consigli di Cassano a Chivu | Passa al 4-2-3-1 e metti fuori questi 3 big

Cassano a Cristian Chivu dà un consiglio preciso: schierare l’Inter con il 4-2-3-1. Uno schema che, a suo avviso, non dovrebbe contemplare Dimarco, Bastoni e Barella. L’ex calciatore nerazzurro che al Biscione diede un contributo di ventotto partite e sette reti, ha in mente un suo modello di formazione e ha pensato di comunicarlo al tecnico ex Parma. Per farlo, ha scelto l’ultima puntata del podcast Viva el Futbol. “ Non faccio l’allenatore e non voglio dare consigli – ha premesso – ma per me l’Inter deve passare al 4-2-3-1 con Sommer in porta, Dumfries, Akanji, De Vrij e Carlos Augusto in difesa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: consigli - cassano

Cassano, approvata la variazione di bilancio 2025/2027: CASSANO ALL'IONIO - Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, mentre ha deliberato a maggioranza la regolarizzazione della sp - facebook.com Vai su Facebook

Cassano: “Chivu sarà allenatore fantastico. Gli suggerisco questo 4-2-3-1”. E fa fuori 3 big; Cassano: Inter, consiglio a Chivu di passare al 4-2-3-1. Fuori Bastoni, Dimarco e Barella; Cassano svela chi era il candidato per la panchina dell'Inter prima di Chivu: Lo voleva a tutti i costi.

Inter, Cassano: basta con quei tre, Chivu sarai un top ma ti dico io come devi giocare - FantAntonio Cassano a Viva el Futbol chiede l’esclusione di Barella, Mkhitaryan e Dimarco e ritiene Tudor il vero vincitore del derby d’Italia, poi indica a Chivu il modulo da seguire ... Scrive sport.virgilio.it

Inter, Cassano sorprende tutti su Chivu: la sentenza sul futuro e il confronto con Inzaghi - In quel caso il tecnico italiano venne esonerato dopo sole 3 giornate di campionato, ed è dunque chiaro che anche con Chivu stiano nascendo le prime valutazioni. Segnala spaziointer.it