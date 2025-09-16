I cambiamenti di Mestre raccontati attraverso una mostra fotografica

Veneziatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da sabato 20 a martedì 30 settembre la Torre Civica di Mestre ospita, al piano terra, la mostra fotografica “Mestre cambiata negli anni”, che, attraverso gli scatti di Davide Quinci, racconta il cambiamento della città nel corso degli anni.Mestrino di nascita, fin dall'infanzia Quinci ha. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

