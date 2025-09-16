I cambiamenti di Mestre raccontati attraverso una mostra fotografica
Da sabato 20 a martedì 30 settembre la Torre Civica di Mestre ospita, al piano terra, la mostra fotografica “Mestre cambiata negli anni”, che, attraverso gli scatti di Davide Quinci, racconta il cambiamento della città nel corso degli anni.Mestrino di nascita, fin dall'infanzia Quinci ha. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: cambiamenti - mestre
A57 Tangenziale di Mestre - chiusura rami di svincolo dal 15 al 17 settembre in vari orari Si informa che, per attività di manutenzione dei giunti stradali, nei seguenti orari: dalle ore 21:00 del giorno 15 settembre alle ore 05:30 del giorno 16 settembre 2025; dall - facebook.com Vai su Facebook
I cambiamenti di Mestre raccontati attraverso una mostra fotografica; M9 – Museo del ‘900 di Mestre: il futuro del museo raccontato attraverso i suoi primi cinque anni di storia; Chiamatelo Ca' Mestre - Lo storico centro commerciale di Piazza XXVII Ottobre si prepara ad una serie di importanti cambiamenti.
I cambiamenti di Mestre raccontati attraverso una mostra fotografica - Da sabato 20 a martedì 30 settembre la Torre Civica di Mestre ospita, al piano terra, la mostra fotografica “Mestre cambiata negli anni”, che, attraverso gli scatti di Davide Quinci, racconta il ... Si legge su veneziatoday.it