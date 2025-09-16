I bucanieri stordino i texani con TD vincente dell’ultimo secondo gioco

2025-09-16 04:20:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: I bucanieri di Tampa Bay che correvano indietro Raachad White si fecero strada nella zona di fine da due yard fuori con sei secondi rimasti nel gioco per battere gli Houston Texans 20-19. Dopo che Houston ha segnato un touchdown di viaggio con 2:10 rimasti nel gioco, i bucanieri hanno orchestrato un disco da 80 yard in 2:04 per estrarre la vittoria e passare al 2-0 per una quinta stagione consecutiva. Houston che corre indietro Nick Chubb ha fatto andare le cose quando ha preso uno schermo di 27 yard sulla linea di 29 yard di Tampa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com