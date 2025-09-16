I big del petrolio e del gas raschiano il fondo del barile | i giacimenti rendono sempre meno Ecco perché a guadagnarci potrebbe essere la Russia

Il tramonto dell’era del petrolio e del gas sembrava già scritto dalla rivoluzione verde e dalla necessità di mettere un freno al riscaldamento globale. Ma c’è un’altro elemento che rischia di mettere i bastoni fra le ruote al settore dell’ Oil & Gas: i giacimenti si stanno esaurendo più velocemente del previsto. È quanto emerge dall’ ultimo rapporto dell’ Agenzia internazionale dell’energia, che ha passato al setaccio 15 mila siti di estrazione in tutto il mondo. La conclusione degli esperti della Iea è impietosa: la produzione di petrolio e gas è sempre più fragile. E dal 2019 ad oggi, il 90% degli investimenti dell’industria – circa 500 miliardi di dollari ogni anno – è servito soltanto ad arrestare il declino dei giacimenti esistenti. 🔗 Leggi su Open.online