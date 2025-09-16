I bagnini vedono rosso | Un flop la stagione lunga | più spese che incassi

"Costretti a lavorare nonostante la spiaggia sia già semideserta. L’estensione del servizio di salvataggio al 21 settembre, una settimana in più rispetto al passato, comporta più spese a noi bagnini. Ora che le scuole sono iniziate e le famiglie sono tornate alla normalità, i clienti negli stabilimenti sono pochi". I conti non tornano per Paolo Rinaldini, il presidente della cooperativa bagnini di Bellaria Igea Marina. Che mette le mani avanti per il 2026. "È necessario, per il prossimo anno, rimodulare la normativa e tenere conto delle date di riapertura delle scuole. Quest’ultima settimana è una rimessa per gli stabilimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

