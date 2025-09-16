Gli anni ’60 rappresentano un periodo di profonda trasformazione per il cinema western, un genere che ha subito una significativa evoluzione sia dal punto di vista stilistico che tematico. La decade ha visto la nascita di opere innovative e spesso controverse, capaci di sfidare le convenzioni della Hollywood classica e di introdurre nuove prospettive sulla narrazione e sull’estetica del West. In questo contesto, sono emersi film che hanno segnato un punto di svolta, riflettendo i mutamenti culturali e sociali dell’epoca. l’evoluzione del western negli anni ’60. Durante gli anni ’60, il western ha iniziato a perdere lo status di genere esclusivamente epico e idealizzato, assumendo toni più realistici e spesso più violenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - I 10 migliori film western degli anni ’60