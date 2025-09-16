Hulk Hogan l' ex moglie attacca gli Emmy | Escluso dal segmento In Memoriam perché conservatore

Linda Hogan, che fu sposata dal 1983 al 2009 con l'ex wrestler scomparso poche settimane fa, ha attaccato l'evento dedicato alle serie tv. L'ex moglie di Hulk Hogan, Linda Hogan, ha criticato l'esclusione dell'ex marito nel segmento In Memoriam trasmesso nel corso della cerimonia di premiazione degli Emmy Award. Sposata con la star del wrestling e dei reality dal 1983 al 2009, Linda Hogan ha dichiarato in una recente intervista che, dal suo punto di vista, l'esclusione sarebbe motivata dal fatto che Hogan era conservatore. Linda Hogan attacca gli Emmy per l'esclusione dell'ex marito dall'In Memoriam "Non posso provarlo, è solo un'ipotesi" attacca Hogan "ma avrebbero dovuto nominarlo!". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Hulk Hogan, l'ex moglie attacca gli Emmy: "Escluso dal segmento In Memoriam perché conservatore"

In questa notizia si parla di: hulk - hogan

Hulk hogan: le 10 migliori pellicole da non perdere

Hulk Hogan morto, la leggenda del wrestling aveva 71 anni: fatale un arresto cardiaco

BREAKING: Hulk Hogan è morto

"Whatcha Gonna Do, Brother?" Hulk Hogan - facebook.com Vai su Facebook

Hulk Hogan, l'ex moglie attacca gli Emmy: Escluso dal segmento In Memoriam perché conservatore; L’ex moglie di Hulk Hogan ha sbattuto con il wrestler da “Memorium” per escludere Emmy; Hulk Hogan è un bugiardo patologico ed è ossessionato dal sesso: l'ex moglie Linda si sfoga e scoppia in lacrime.

Hulk Hogan, l'ex moglie attacca gli Emmy: "Escluso dal segmento In Memoriam perché conservatore" - Linda Hogan, che fu sposata dal 1983 al 2009 con l'ex wrestler scomparso poche settimane fa, ha attaccato l'evento dedicato alle serie tv. movieplayer.it scrive

L’eredità di Hulk Hogan, il figlio unico beneficiario del patrimonio: la somma è mostruosa - A distanza di un paio di mesi dalla morte dell'ex wrestler emergono dettagli su patrimonio e atto testamentario modificato per quattro volte nel corso ... Come scrive fanpage.it