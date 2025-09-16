House of the Dragon | ecco quando esce la terza stagione

anticipazioni e date di uscita delle nuove stagioni di house of the dragon. Il panorama delle produzioni basate sull’universo di George R.R. Martin si prepara a un anno ricco di novità, con il debutto di nuovi spin-off e l’attesa per le prossime stagioni di House of the Dragon. Le informazioni più recenti indicano che gli appassionati dovranno attendere ancora qualche mese prima di poter rivedere i protagonisti storici, tra cui Emma D’Arcy e Matt Smith, nei rispettivi ruoli di Rhaenyra e Daemon Targaryen. le tempistiche del ritorno in tv della terza stagione. quando arriverà la terza stagione?. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

house of the dragon ecco quando esce la terza stagione

House of the Dragon, ora sappiamo finalmente quando arriverà la terza stagione; House of the Dragon 3: lo showrunner anticipa cosa ci aspetta nella nuova stagione; House of the Dragon La stagione 3 dovrebbe essere presentata in anteprima a giugno 2026.

