L’attore Robert Redford, leggenda hollywoodiana e fondatore del celebre Sundance Film Festival, è morto. La notizia è stata battuta poco fa dai principali organi di informazione, tra cui the Hollywood Reporter, il grande artista hollywoodiano si è spento sonno quest’oggi nella sua casa fuori Provo, nello Utah. Robert Redford aveva 89 anni. Robert Redford nella sua immensa carriera è stato 4 volte candidato all’Oscar, e ne ha vinto 1 onorario. Tra le sue interpretazioni più famose vanno citate quelle per film iconici quali “ Gli uomini della prateria ” (1969), “ Il candidato ” (1972), “ I tre giorni del Condor ” (1975) e “ Tutti gli uomini del presidente ” (1976), ma sono comunque tante le volte che ha deliziato il pubblico con ruoli iconici che hanno incarnato l’anima e e la personalità dell’americano vero. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Hollywood piange la morte del grande Robert Redford