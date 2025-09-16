Hollow Knight | Silksong sblocca il gancio Clawline con questa guida

Jumptheshark.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo di Hollow Knight: Silksong si arricchisce di un nuovo elemento fondamentale per l’esplorazione e il combattimento: la Clawline, il rampino di Hornet. Questa abilità, considerata tra le più versatili del gioco, permette di attraversare ambienti complessi e di affrontare i nemici con maggiore efficacia. La sua acquisizione rappresenta un passo importante per svelare segreti nascosti e potenziare le capacità di movimento del personaggio principale. come sbloccare la clawline. procedura per ottenere la Clawline in modo efficace. Per accedere alla Clawline, è necessario prima aver completato alcune fasi fondamentali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

hollow knight silksong sblocca il gancio clawline con questa guida

© Jumptheshark.it - Hollow Knight: Silksong, sblocca il gancio Clawline con questa guida

In questa notizia si parla di: hollow - knight

Hollow knight 102% completato ma la sfida finale di silksong è impossibile

Hollow knight silksong e il futuro incerto del suo fandom

Hollow knight mi ha conquistato e silksong è il mio gioco più atteso

Hollow Knight Silksong: tutti i finali e come sbloccarli; Hollow Knight Silksong: come sbloccare l'Atto 3 e accedere al post gioco; Hollow Knight: Silksong ha un codice segreto che permette di sbloccare una nuova modalità.

hollow knight silksong sbloccaHollow Knight Silksong ha una specie di "codice Konami" segreto che sblocca una sorpresa: ecco come fare - In Hollow Knight: Silksong è presente un codice segreto, che ricorda da vicino il classico Konami Code, che se inserito in una schermata iniziale sblocca una sorpresa: vediamo come fare. Da msn.com

Hollow Knight Silksong: Come sbloccare il livello di difficoltà Segreto - In Hollow Knight Silksong è nascosto un codice segreto che permette di attivare immediatamente la difficilissima modalità Anima d’Acciaio. techgaming.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Hollow Knight Silksong Sblocca