Holger Rune perde la testa | si scaglia contro il pubblico e insulta gli spagnoli

Liberoquotidiano.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una domenica da ricordare per il tennis spagnolo. Senza i big Alcaraz, Davidovich Fokina e Granollers, la squadra di David Ferrer è riuscita a ribaltare la sfida con la Danimarca, trasformando lo 0-2 iniziale in un clamoroso 3-2. Un successo che spalanca le porte delle Finali di Bologna e alimenta la suggestione di un futuro incrocio Sinner-Alcaraz. La rimonta è iniziata con la vittoria in doppio che ha riacceso la speranza. Poi la maratona di Pedro Martinez contro Holger Rune ha cambiato la storia della sfida.  l danese, dopo aver perso nettamente il primo set, ha reagito portando a casa il secondo e si è trovato a servire per il match nel terzo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

holger rune perde la testa si scaglia contro il pubblico e insulta gli spagnoli

© Liberoquotidiano.it - Holger Rune perde la testa: si scaglia contro il pubblico e insulta gli spagnoli

In questa notizia si parla di: holger - rune

Come mettere a profitto la rabbia: Holger Rune vende le racchette distrutte. Ecco quanto costa possederne una

Già stravolto il tabellone di Alcaraz a Wimbledon: dopo Medvedev, saluta anche Holger Rune!

Holger Rune vuole rispondere a Sinner e Alcaraz e dà il via ad una collaborazione con Agassi

Il ranking Atp prima dello swing asiatico; Sinner, ecco a cosa servono gli amici: Rune perde la testa e Draper trionfa in finale a Indian Wells; Tennis, i risultati di oggi: Alcaraz perde con Rune a Barcellona e si fa male. Paolini si arrende a Sabalenka, Zverev torna a vincere a Monaco.

Rune perde la testa a Madrid e accusa gli organizzatori: "Mi stanno imbrogliando” - Il danese Holger Rune continua a far parlare di sé più per le sue sfuriate in campo che per i risultati ottenuti sul campi da tennis. Da corrieredellosport.it

holger rune perde testaRune manda su tutte le furie Ferrer: polemiche in Coppa Davis. Holger vuole sfidare Sinner e Alcaraz ma… - Rune lancia la sfida a Sinner e Alcaraz ma in Coppa Davis perde con la riserva di Carlos dopo aver fatto una 'furbata' che ha scatenato l'ira di David Ferrer ... Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Holger Rune Perde Testa