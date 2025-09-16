Una domenica da ricordare per il tennis spagnolo. Senza i big Alcaraz, Davidovich Fokina e Granollers, la squadra di David Ferrer è riuscita a ribaltare la sfida con la Danimarca, trasformando lo 0-2 iniziale in un clamoroso 3-2. Un successo che spalanca le porte delle Finali di Bologna e alimenta la suggestione di un futuro incrocio Sinner-Alcaraz. La rimonta è iniziata con la vittoria in doppio che ha riacceso la speranza. Poi la maratona di Pedro Martinez contro Holger Rune ha cambiato la storia della sfida. l danese, dopo aver perso nettamente il primo set, ha reagito portando a casa il secondo e si è trovato a servire per il match nel terzo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Holger Rune perde la testa: si scaglia contro il pubblico e insulta gli spagnoli