Ho sentito più politici italiani piangere Kirk che le vittime palestinesi E non sono un terrorista

Ilfattoquotidiano.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Angelo Bianco Negli ultimi tre giorni ho sentito più notizie sulle ragioni della morte atroce di un perfetto sconosciuto ai più, che non in due anni di atrocità su bambini, donne e uomini palestinesi, la cui morte rimane di una ragione sconosciuta a tutti. Ho letto di un ministro della nostra Repubblica che versa lacrime sulla sua tomba, la Presidente del consiglio degli altri ministri gridare al pericolo del ritorno delle Brigate Rosse, e tutti insieme, fratelli, sorelle o semplici onorevoli di questo governo del merito, addirittura, evocare l’importanza delle parole. Io sono un terrone, io ho memoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

