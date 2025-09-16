Ho rischiato di morire Avevo la glicemia a 600 stavo per andare in coma | così ho scoperto di avere il diabete | parla Ernesto Russo
Una diagnosi improvvisa, arrivata come un fulmine a ciel sereno, che lo ha costretto a rivedere le sue priorità e a rinunciare a un’importante opportunità televisiva. Ernesto Russo, ex cavaliere del trono over di “ Uomini e Donne “, ha raccontato in un’intervista a Fanpage.it la sua battaglia contro il diabete, scoperto lo scorso marzo dopo un malore che lo ha portato a un passo dal coma. “A marzo ho avuto un mancamento, un mio amico mi ha portato a fare una visita”, ha raccontato Ernesto. L’esito degli esami è stato terrificante: “ Avevo la glicemia a 600, stavo per andare in coma. Stavo per morire “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
