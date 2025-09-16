Ho lasciato mia figlia al compleanno di un’amica mi hanno detto che sarebbe stata controllata ma quando sono tornata era sola | lo sfogo di Lauren Rodriguez su TikTok

Un’esperienza condivisa che potrebbe essere un suggerimento per altri genitori. È la storia raccontata da Lauren Rodriguez su TikTok e ripresa da People. Cosa è accaduto? Lo scorso agosto Rodriguez ha accompagnato sua figlia Ashlyn a una festa di compleanno che si teneva vicino a una pista di pattinaggio. Lì, ha conosciuto la mamma della festeggiata: “Le ho chiesto se potesse andare bene lasciare Ashlyn con il gruppo mentre io sbrigavo delle commissioni, e mi ha detto che non c’era alcun problema”. Così Rodriguez, dopo essersi informata sull’orario di fine della festa, ovvero le 17, ha aiutato la figlia di 9 anni a indossare i pattini ed è andata a fare le sue commissioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

