Heidi Klum nel mirino | la campagna madre-figlia che ha scandalizzato il mondo

È bastato un servizio fotografico per scatenare una tempesta mediatica di proporzioni globali. Heidi Klum, l’icona della moda tedesco-americana, e sua figlia Leni, ventunenne emergente del fashion system, hanno posato insieme per un brand italiano in una serie di scatti che continuano a dividere l’opinione pubblica. Da una parte chi celebra il legame familiare, dall’altra chi grida allo scandalo per quella che definisce una rappresentazione “inappropriata” dell’intimità madre-figlia. Le immagini pubblicate sui profili Instagram delle due protagoniste raccontano una storia fatta di completi coordinati, dal pizzo nero al raso, dalle tonalità pastello agli abiti succinti che hanno fatto sobbalzare più di un osservatore. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Heidi Klum nel mirino: la campagna madre-figlia che ha scandalizzato il mondo

