Un incidente durante una gara motociclistica è costato la vita a Gabriele Cottini, 38 anni, originario di Città della Pieve. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di domenica, 14 settembre ( a un anno esatto dalla morte di Luca Salvadori, per il quale è nata una fondazione ), al Cremona Circuit, nel corso di una prova della Dunlop Cup 600, campionato inserito nel programma della Coppa FMI. I soccorsi sono intervenuti immediatamente sul tracciato, ma non c'è stato nulla da fare. Dopo una riunione tra i responsabili dell'evento, è stata presa la decisione di non annullare il resto della competizione.

© Ilfattoquotidiano.it - “Hanno finto che si potesse ancora salvare solo per continuare le gare”: la denuncia del meccanico amico del pilota Gabriele Cottini