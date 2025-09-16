Hamish Kerr succede a Tamberi doppietta da Campione Olimpico ad alta quota Sioli 8° ai Mondiali

Matteo Sioli è il futuro del salto in alto tricolore: a 19 anni ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei Indoor e ha vinto gli Europei Under 23, superando 2.30 metri. I margini di crescita sono evidenti, il talento è cristallino e alla sua prima apparizione ai Mondiali è riuscito a qualificarsi alla finale. Sulla pedana di Tokyo, dove Gianmarco Tamberi si laureò Campione Olimpico quattro anni fa, sono però mancati un pizzico di cattiveria agonistica e un po’ di brillantezza fisica per salire a quote di cui è capace. Il lombardo ha superato 2.20 al primo tentativo, ha valicato 2.24 alla seconda e poi è incappato in tre errori a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

