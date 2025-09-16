Habilita Bergamo | addio occhiali in un minuto
Tecnica di superficie senza incisioni, recupero in 24–36 ore e risultati duraturi: il dottor Giovanni Fumagalli spiega la correzione della vista con laser a eccimeri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
