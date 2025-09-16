Ha un malore e si schianta con l' auto contro un cabina elettrica | 77enne al Maggiore

Ha avuto un malore mentre guidava la sua auto, che si è schiantata contro una cabina elettrica all'interno del parcheggio del centro commerciale Esselunga di via Traversetolo. L'episodio, che ha coinvolto un anziano di 77 anni - trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore in condizioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

