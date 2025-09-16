Ha appiccato il fuoco su un ettaro di terreno comunale | individuato con la videosorveglianza e denunciato

È stato individuato e denunciato alla Procura di Sciacca. È il piromane che ha appiccato il fuoco in un'area di circa un ettaro, su un terreno comunale, di via Cristoforo Colombo a Santa Margherita di Belìce. Si tratta di un cinquantasettenne che viene ritenuto responsabile, dai carabinieri. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

