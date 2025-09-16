Gyokeres si fa un taglio spaventoso sulla testa in Champions | si scontra con un compagno di squadra

Gyokeres debutta in Champions con l'Arsenal ma riporta una brutta ferita alla testa: si fa male in un contrasto di gioco con un compagno di squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gyokeres - taglio

Gyokeres, il mercato è ad alta tensione: il papà scoppia a piangere - Tra problemi legati ai bonus e l'inserimento del Manchester United, la trattativa che avrebbe dovuto portare Viktor Gyokeres all'Arsenal ha subito una brusca frenata. Come scrive tuttosport.com

Gyokeres è inarrestabile, già 61 gol stagionali. Due anni fa giocava in Championship - L'ultimo a riuscirci era stato Robert Lewandowski nel 2021 e prima ancora solo i due mostri sacri, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Come scrive m.tuttomercatoweb.com