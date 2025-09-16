Guterres Leader mondiali devono agire per la pace
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha lanciato un appello diretto ai capi di Stato e di governo che stanno arrivando a New York per l’assemblea generale delle Nazioni Unite. “Questa non è la Coppa del Mondo della diplomazia. Non si tratta di segnare punti, ma di risolvere problemi”. Nella conferenza stampa di presentazione, Guterres ha delineato un quadro cupo: divisioni geopolitiche sempre più profonde, conflitti che si moltiplicano, impunità dilagante, crisi climatica, corse tecnologiche senza regole, disuguaglianze crescenti e cooperazione internazionale in affanno come mai prima. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
