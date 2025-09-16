Gusto musica e tradizione | a Castelcivita torna la Sagra del Fungo Porcino

Salernotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castelcivita si prepara ad accogliere la 33esima edizione della Sagra del Fungo Porcino. L’appuntamento è in programma da venerdì 26 a domenica 28 settembre  e animerà le strade del borgo con stand gastronomici, prodotti tipici e spettacoli. La novità di quest’anno è l’apertura già dal primo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

