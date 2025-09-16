GUSTA quattro candeline e una corsa fra tavola e motori

Settembre segna un doppio traguardo per GUSTA: il ristorante romano celebra quattro anni di attività e, pochi giorni dopo, trasloca per due giorni alla grande rassegna motoristica della capitale, pronto a far convergere motori, cocktail e alta cucina in un’unica, inedita esperienza. Le radici di un progetto che parla italiano Quando Maurizio e Stefano Celon, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - GUSTA, quattro candeline e una corsa fra tavola e motori

In questa notizia si parla di: gusta - quattro

