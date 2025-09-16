Dalla Spagna all’Italia, dal 1° luglio Sébastien Guigues è a capo di Renault Group Italia e quindi anche di Alpine. Ed è proprio su quest’ultimo brand che concentriamo la nostra intervista. Come definirebbe Alpine? "Alpine è nata dal Motorsport e continua a rimanere legata a questo mondo. La Formula 1 e l'Endurance hanno sempre accompagnato il marchio. È stata fondata da Jean Rédélé, un concessionario appassionato di auto che voleva creare macchine più leggere e veloci". Cosa la differenzia dagli altri brand? "Siamo nati dalla competizione. Non è un caso unico ma non è comune. Poi c'è l'eleganza, lo stile e la sportività tipicamente francese, che fa parte del nostro DNA. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Guigues: "Leggerezza e piacere di guida le chiavi di Alpine. I brand cinesi? Presto per dire se saranno forti"