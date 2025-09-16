Guerra Israele-Palestina | stop alla vendita di prodotti a marchio Teva nelle farmacie comunali
JESI - Stop all'approvvigionamento di prodotti a marchio Teva nelle due farmacie comunali di Jesi. Lo ha disposto il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, chiedendo all’amministratore unico della JesiServizi - che ha in gestione le due farmacie per conto del Comune - di interrompere fin da subito anche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Trump: c’è l’accordo per il cessate il fuoco di 12 ore tra Iran e Israele. Poi la guerra sarà finita
Trump: «Israele-Iran tregua di 12 ore, poi la guerra si concluderà». Svolta dopo i raid «telefonati» di Teheran sulle basi Usa in Qatar
Trump: «Israele-Iran tregua di 12 ore, poi guerra finirà per sempre». Svolta dopo i raid «telefonati» di Teheran sulle basi Usa in Qatar
“L'operazione di #Israele era inevitabile. Per Netanyahu un'operazione di guerra è l'unico modo per risolvere la guerra. Il tentativo di Rubio è andato a vuoto" @Ste2566 ? #nonstopnews LIVE Link in BIO - X Vai su X
“Non voglio chiamarla guerra, perché non è una guerra quella di un esercito contro un popolo”. Il tema è Gaza, l’autrice della riflessione è Anna Foa, storica dell’ebraismo e autrice di un libro dal titolo contundente: Il suicidio di Israele, colpevole Benjamin Neta - facebook.com Vai su Facebook
Stop a genocidio, guerra e riarmo: dall’Unical a sostegno della Palestina - Oltre cento persone si sono riunite ieri, domenica 14 settembre, nell'aula studio dell'Università della Calabria per la prima assemblea regionale dei coordinamenti calabresi per la Palestina. Riporta cn24tv.it
Guerra Israele, incursione di terra con i tank a Gaza City. Katz: Città sta bruciando LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, incursione di terra con i tank a Gaza City. Scrive tg24.sky.it