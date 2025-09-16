Guerra Israele-Palestina | stop alla vendita di prodotti a marchio Teva nelle farmacie comunali

Anconatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI - Stop all'approvvigionamento di prodotti a marchio Teva nelle due farmacie comunali di Jesi. Lo ha disposto il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, chiedendo all’amministratore unico della JesiServizi - che ha in gestione le due farmacie per conto del Comune - di interrompere fin da subito anche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

