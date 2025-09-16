guerra e pace crosetto versione double face il ministro evoca il dirupo ma non smette di spingere sul riarmo

È decisamente il Crosetto delle contraddizioni. Il ministro della Difesa ieri ha detto tutto e il contrario di tutto. Prima ha lanciato la solita chiamata alle armi con l’invito a investire nella Difesa, poi ha battuto in ritirata, dicendo che bisogna fare di tutto per cercare vie per la pace. L’invito alle armi del ministro della Difesa. “Non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un’altra nazione, lo dico da più tempo. Penso che abbiamo il compito di mettere questo Paese nella condizione di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci: non dico Putin, dico chiunque”, ha affermato Guido Crosetto, spiegando che “non lo siamo perché non abbiamo investito più in difesa negli ultimi vent’anni e quindi i vent’anni non si recuperano in un anno o in due anni”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

