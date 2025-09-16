Chi controlla i mari vincerà il prossimo conflitto. Almeno nell'Oceano Pacifico. Questo assunto è ben chiaro ai generali del Pentagono che osservano con crescente preoccupazione il potenziamento della marina cinese e, in particolare, dei suoi sommergibili. Pechino, riporta il Wall Street Journal in un approfondimento sul tema, è infatti sul punto di diventare una potenza sottomarina di livello mondiale con una flotta migliore e più grande e con nuove tecnologie. La Cina starebbe così guadagnando terreno sugli Stati Uniti e sui loro alleati dando il via a una corsa agli armamenti proprio nelle profondità del Pacifico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Guerra dei sottomarini tra Usa e Cina: ecco cosa succede davvero nei mari