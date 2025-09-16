Gudmundsson recuperato col Como? Le ultime in casa Fiorentina

sulle condizioni del trequartista islandese La Fiorentina si sta preparando con attenzione per la sfida contro il Como, in programma per la quarta giornata di Serie A. Come rivelato attraverso i canali social ufficiali del club, l’ala Albert Gudmundsson ha ripreso gradualmente ad allenarsi con i compagni dopo il piccolo stop . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

